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16.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kursabschlägen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 493,87 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 493,87 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'031 Punkten notiert. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 491,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 493,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'310'252 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 349,20 USD am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 29,29 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,73 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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