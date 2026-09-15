Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 499,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'913 Punkten notiert. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 498,68 USD nach. Bei 500,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 661'618 Stück.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 10,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,07 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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