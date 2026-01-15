Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 457,48 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'546 Punkten steht. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 457,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 463,97 USD. Zuletzt wechselten 3'449'306 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,56 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 3,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77.67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 26.01.2027.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

