Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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14.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kursverlusten
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 534,07 USD abwärts.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 534,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'443 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 533,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 545,29 USD. Zuletzt wechselten 2'525'703 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 3,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Mit Abgaben von 34,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,65 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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