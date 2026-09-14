Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Montagabend zu

Um 20:26 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 509,31 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'454 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 509,93 USD. Bei 497,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'576'452 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 7,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 31,44 Prozent Luft nach unten.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,72 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht