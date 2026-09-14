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14.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag freundlich

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 500,55 USD.

Microsoft
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 500,55 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'315 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 502,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 497,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'050'275 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 553,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Gewinne von 10,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,24 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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