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14.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Abschlägen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 496,12 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 496,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'780 Punkten notiert. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 493,93 USD nach. Mit einem Wert von 496,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'752'411 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 10,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Abschläge von 29,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,92 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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