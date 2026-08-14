Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 497,43 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'817 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 498,74 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 496,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 749'958 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 10,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 42,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,92 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 19,70 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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