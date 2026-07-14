Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend tiefer

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 386,84 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'464 Punkten realisiert. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 378,65 USD. Mit einem Wert von 382,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 3'253'196 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 43,47 Prozent Luft nach oben. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,68 USD je Microsoft-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.04.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.89 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 70.07 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.07.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 27.07.2027.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,80 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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