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14.05.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 409,62 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 409,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'094 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 411,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 404,20 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 3'106'076 Aktien.
Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 35,49 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,68 USD je Aktie ausschütten. Microsoft gewährte am 29.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,46 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 82.89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 70.07 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.07.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 16,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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