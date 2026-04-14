Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 391,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'467 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 394,69 USD zu. Bei 388,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'177'110 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. 41,89 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 355,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 9,07 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,61 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 28.01.2026. Es stand ein EPS von 5,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 81.27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 69.63 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 27.04.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,50 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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