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13.11.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 524,56 USD zu.

Microsoft
432.38 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 524,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'301 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 526,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 519,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'976'735 Microsoft-Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 559,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,43 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Am 28.10.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 92.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,10 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4108 17.09.2027 160549689
Long 12.1381 17.06.2027 159436512
Long 291.3141 18.12.2026 161815097
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9915 12.07 159436611
Long 12.1455 5.76 160288574
Long 21.8486 2.05 162583007
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5259 11.18 158786583
Short 11.6526 4.66 162946348
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.79 117915918
Long 10 -29.52 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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