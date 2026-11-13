Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 524,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'301 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 526,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 519,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'976'735 Microsoft-Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 559,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,43 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Am 28.10.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 92.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,10 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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