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13.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 519,81 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 519,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'065 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 513,84 USD. Bei 519,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'123'935 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD. 7,57 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,82 Prozent.
Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 20,10 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Microsoft am 13.11.2026
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