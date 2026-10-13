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13.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Dienstagabend zu

Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Dienstagabend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 546,78 USD.

Microsoft
453.20 CHF -0.25%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 546,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'695 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 551,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 545,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'893'418 Microsoft-Aktien.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Gewinne von 1,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 USD je Microsoft-Aktie. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 90.01 Mrd. USD gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2027 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 19,74 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13.8493 3.19 161815000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.8816 6.73 158786583
Short 26.1158 1.44 159437128
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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