Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 500,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 54'040 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 500,92 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 493,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'052'095 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 30,28 Prozent wieder erreichen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,92 USD ausgeschüttet werden. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,69 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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