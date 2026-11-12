Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gesucht

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 525,39 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 529,61 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 522,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'852'462 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,43 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 33,54 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 92.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 20,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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