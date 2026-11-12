Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 525,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 526,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 522,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 891'413 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 349,20 USD am 26.06.2026. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 33,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Am 28.10.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 92.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 77.67 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 20,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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