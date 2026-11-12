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12.11.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 525,59 USD.

Microsoft
436.49 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 525,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 526,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 522,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 891'413 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 349,20 USD am 26.06.2026. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 33,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 USD aus. Am 28.10.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 92.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 77.67 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 20,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3109 17.06.2027 159436509
Long 12.3565 18.12.2026 155495006
Long 219.5506 18.12.2026 161815097
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3109 11.02 159436610
Long 10.7098 6.51 160288574
Long 17.2197 2.83 162583007
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1399 10.31 158786583
Short 8.9612 7.47 158840889
Short 13.5108 3.85 162946348
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.70 117915918
Long 10 -30.07 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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