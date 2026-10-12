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12.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend im Aufwind

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend im Aufwind

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 539,81 USD.

Microsoft
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Das Papier von Microsoft legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 539,81 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 542,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 537,34 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2'379'165 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 2,53 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Mit einem Kursverlust von 35,31 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Microsoft dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4954 17.06.2027 159691936
Long 21.4208 19.03.2027 159235716
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.251 11.20 158786652
Long 11.5273 5.97 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.084 10.24 160288936
Short 11.6841 4.84 158840889
Short 16.9749 2.24 159437128
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.61 117915918
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
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Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
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