Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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12.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend im Aufwind
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 539,81 USD.
Das Papier von Microsoft legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 539,81 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 542,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 537,34 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2'379'165 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 2,53 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Mit einem Kursverlust von 35,31 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Microsoft dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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