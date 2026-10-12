Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 537,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'878 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 542,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 537,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'073'290 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,06 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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