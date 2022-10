Microsoft Aktie News: Microsoft am mit roten Vorzeichen

Um 04:28 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 130,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 29'360 Punkten notiert.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.07.2022. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,38 Prozent auf 51'865,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46'152,00 USD erwirtschaftet worden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,09 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Das war die UBS Trader's Night 2013

Dufry: Umsatz und Gewinn wachsen stark