Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 492,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'808 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 491,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 500,00 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2'513'573 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 41,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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