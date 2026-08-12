Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’834 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’413 1.0%  Bitcoin 51’523 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 495,99 USD.

Microsoft
400.16 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 495,99 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'821 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 491,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'278'532 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 11,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,92 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht

Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden

KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3844 18.12.2026 155495002
Long 12.1954 17.06.2027 159436513
Long 89.4299 18.09.2026 159691843
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.123 11.27 159380619
Long 11.8367 5.54 158841482
Long 22.9963 1.36 159691919
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5439 11.48 159437128
Short 10.7319 5.68 157052414
Short 16.7681 2.43 159691881
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.73 117915918
Long 10 -25.87 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
09:10 Marktüberblick: Aktien mit KI-Fantasie gesucht
09:05 Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch
08:25 Wie Biosimilars zum Wachstumsmotor von Sandoz werden
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weitere Rekorde
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.