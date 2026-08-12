Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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12.08.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 495,99 USD.
Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 495,99 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'821 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 491,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'278'532 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 11,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,92 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD gegenüber 3,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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