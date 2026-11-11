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11.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 520,54 USD ab.
Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 520,54 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'445 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 518,45 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 534,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'990'632 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 7,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,92 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 USD, nach 3,72 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 präsentieren.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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