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11.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 525,19 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 525,19 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'087 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 524,80 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 534,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'101'440 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 559,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 6,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,51 Prozent Luft nach unten.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92.28 Mrd. USD im Vergleich zu 77.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 20,06 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Microsoft am 11.11.2026
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