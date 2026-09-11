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11.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gefragt

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gefragt

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 495,40 USD zu.

Microsoft
402.94 CHF 1.24%
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Um 20:26 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 495,40 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'609 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 498,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 495,57 USD. Bisher wurden heute 1'175'874 Microsoft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 41,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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