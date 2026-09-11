Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag fester

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 496,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 498,96 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 495,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609'059 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,58 Prozent. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,60 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 USD. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 90.01 Mrd. USD gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 19,72 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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