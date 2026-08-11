Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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11.08.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend billiger
Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 502,73 USD ab.
Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 502,73 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'868 Punkten liegt. Bei 499,68 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 504,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2'092'377 Stück.
Bei einem Wert von 553,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Gewinne von 10,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,64 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,92 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 90.01 Mrd. USD gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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