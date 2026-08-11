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11.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Microsoft Aktie News: Microsoft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 501,35 USD.

Microsoft
407.76 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 501,35 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'044 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 499,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 504,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'022'289 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 43,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,71 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2664 17.06.2027 159436509
Long 11.9596 18.12.2026 151640385
Long 62.6028 18.09.2026 159691843
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5632 12.28 159380619
Long 11.4625 5.58 158786652
Long 17.6921 2.48 159691919
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2664 10.23 159437128
Short 8.6578 8.08 157052415
Short 21.9799 1.28 159691881
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.28 117915918
Long 10 -26.70 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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