Microsoft Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Microsoft

Die Microsoft-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 534,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'207 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 526,43 USD. Mit einem Wert von 543,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2'751'061 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (559,15 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,56 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 53,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 USD ausgeschüttet werden. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 20,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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