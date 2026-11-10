Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Dienstagnachmittag

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 542,71 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'150 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 538,93 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 543,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 723'933 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,88 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 4,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 20,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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