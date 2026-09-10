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10.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend nahe Vortagesschluss

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 491,27 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 491,27 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 494,50 USD zu. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 486,09 USD. Mit einem Wert von 488,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'483'838 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 11,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Mit einem Kursverlust von 28,92 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,72 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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