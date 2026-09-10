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10.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagnachmittag in Rot

Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 490,57 USD.

Microsoft
398.01 CHF -0.34%
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Die Microsoft-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 490,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'219 Punkten realisiert. Bei 486,09 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 488,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 682'240 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 11,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,72 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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