Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Abend

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 505,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'873 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 513,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 503,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'516'130 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,92 USD. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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