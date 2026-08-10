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10.08.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Abend

Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 505,11 USD.

Microsoft
413.48 CHF 1.95%
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Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 505,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'873 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 513,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 503,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'516'130 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,92 USD. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0262 18.09.2026 155494999
Long 12.0154 18.12.2026 157052968
Long 25.9082 18.09.2026 157052967
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9669 12.06 159436611
Long 12.3745 5.64 158786651
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7406 10.65 158840889
Short 10.2357 5.79 157052415
Short 16.2561 2.29 157052414
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.94 117915918
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
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