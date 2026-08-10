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10.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Montagnachmittag ins Plus

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Montagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 508,89 USD.

Microsoft
413.48 CHF 1.95%
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Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 508,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'985 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 509,50 USD. Bei 503,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'534'043 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 553,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 31,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,92 USD je Microsoft-Aktie. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,65 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,69 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7406 10.65 158840889
Short 10.2357 5.79 157052415
Short 16.2561 2.29 157052414
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