Microsoft Aktie News: Microsoft mit Kursabschlägen

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt dominierte die Zuversicht: Die Börse zeigte sich auch zum Handelsschluss höher. Auch am deutschen Finanzmarkt setzte ein Erholungskurs ein, der den DAX auch zum Ende der Sitzung wieder über die Marke von 13'500 Punkten trieb. In Fernost dominierten am Dienstag die Bären.