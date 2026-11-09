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09.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 544,39 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 544,39 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Bei 547,27 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 544,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'864'586 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 559,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,71 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 28.10.2026. Das EPS lag bei 4,92 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92.28 Mrd. USD – ein Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 26.01.2027 gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,05 USD je Microsoft-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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