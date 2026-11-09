Microsoft Aktie News: Microsoft reagiert am Montagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 539,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'109 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 547,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 544,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 946'229 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 559,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,61 Prozent. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 35,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 USD aus. Am 28.10.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 92.28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 77.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 20,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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