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09.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft reagiert am Abend positiv

Microsoft Aktie News: Microsoft reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 533,83 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 533,83 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'678 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 535,43 USD. Bei 528,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'918'554 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 3,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,59 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 3,64 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Microsoft dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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