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09.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 529,78 USD.

Microsoft
441.38 CHF -0.19%
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Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 529,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'425 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 531,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 528,18 USD. Bisher wurden heute 732'350 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,09 Prozent sinken.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,74 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1553 17.06.2027 159488993
Long 42.2541 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4566 10.99 158841482
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Long 13.6513 4.70 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.8568 6.33 158840889
Short 18.8747 1.65 157052415
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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
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Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
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Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
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