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09.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend leichter

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 492,41 USD.

Microsoft
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Um 20:26 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 492,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'469 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 489,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 493,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'353'867 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,40 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 4,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 19,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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