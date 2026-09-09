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09.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Einbussen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 491,40 USD.

Microsoft
399.37 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 491,40 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'417 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 490,52 USD. Bei 493,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 635'911 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,90 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 19,72 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4985 18.12.2026 155495005
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.8957 12.05 159380620
Long 11.2663 6.17 159436610
Long 16.3246 3.34 158786652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3386 9.91 157052415
Short 9.9988 6.26 157052414
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Long 5 -19.69 117915918
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