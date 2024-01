Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 372,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 37'683 Punkten notiert. Bisher wurden heute 51'816 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,30 USD. Dieser Kurs wurde am 30.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,10 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 226,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 39,26 Prozent Luft nach unten.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 56'517,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50'122,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 USD je Aktie.

