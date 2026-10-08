Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 519,69 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'142 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 518,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 529,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'232'652 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,81 Prozent wieder erreichen.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 90.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,74 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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