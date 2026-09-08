Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Dienstagabend ins Minus

Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 492,54 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'874 Punkten steht. Bei 490,20 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 492,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'901'837 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,37 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 29,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,64 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,60 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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