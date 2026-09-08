Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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08.09.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 492,19 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 492,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'750 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 491,18 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 492,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 947'408 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 29,05 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,65 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.44 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 28,60 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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