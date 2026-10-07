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07.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Mittwochabend

Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Mittwochabend

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 530,06 USD.

Microsoft
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:26 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'212 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 531,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 530,94 USD. Bisher wurden heute 1'651'961 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 51,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 76.44 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 19,74 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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