Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 526,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 525,74 USD. Bei 530,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 726'733 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,04 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,73 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,90 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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