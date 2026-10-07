Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’698 -0.8%  SPI 19’413 -0.7%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’969 -0.5%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’124 -0.9%  Gold 4’124 0.3%  Bitcoin 69’034 -0.5%  Dollar 0.8340 0.1%  Öl 104.4 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Mittwochnachmittag

Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 526,91 USD nach.

Microsoft
440.52 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 526,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 525,74 USD. Bei 530,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 726'733 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,04 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,73 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,90 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr heute wert

Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0716 19.03.2027 155495007
Long 11.9198 18.12.2026 151640385
Long 43.8437 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7975 12.33 159436610
Long 11.5378 6.15 160549144
Long 14.375 4.34 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2469 9.58 158786583
Short 12.3503 4.10 159437128
Short 16.863 2.05 157052415
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.97 117915918
Long 10 -30.15 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
09:15 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’327.80 19.56 SFBR9U
Short 14’625.85 13.79 S1B74U
Short 15’152.61 8.98 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’698.24 08.10.2026 10:28:38
Long 13’187.19 19.29 SYBDXU
Long 12’889.54 13.65 BSUBWU
Long 12’341.78 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Microsoft am 07.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS
Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.