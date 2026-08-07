Microsoft Aktie News: Microsoft stabilisiert sich am Abend

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 500,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 505,18 USD. In der Spitze büsste die Microsoft-Aktie bis auf 498,77 USD ein. Bei 499,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'992'085 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 10,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,92 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,81 USD, nach 3,65 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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