Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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07.08.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 502,43 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 502,43 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 54'047 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 505,18 USD aus. Bei 499,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'396'841 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 349,20 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 30,50 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,92 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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