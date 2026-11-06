Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 533,87 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'457 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 524,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 524,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'583'572 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (559,15 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 4,74 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 20,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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